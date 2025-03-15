Tes WorldSBK Portimao: Hasil Akhir Hari Kedua
Hasil akhir pada hari kedua dan terakhir tes WorldSBK Portimao pada pukul 17:00.
Hari kedua dan terakhir tes WorldSBK Portimao selesai dengan Toprak Razgatlioglu mencatatkan waktu tercepat.
Pembalap BMW itu menorehkan laptime 1 menit 39,592 detik, unggul 0,425 detik atas Nicolo Bulega dengan Alex Lowes terpaut 0,3 detik lebih jauh di posisi ketiga.
Itu adalah laptime yang luar biasa dari Toprak, yang bahkan mematahkan rekor World Superbike di Portimao milik Jonathan Rea dari tahun 2022.
Alvaro Bautista juga berada di lintasan pagi ini setelah tidak membalap pada hari pertama. Ia finis sebagai pembalap tercepat kedelapan.
Pembalap Honda BSB Tommy Bridewell juga berada di trek untuk tes pertamanya tahun 2025, mencatat waktu terbaiknya di pagi hari.
Waktu penuh pada akhir hari kedua ada di bawah ini.
Tes WorldSBK Portimao - Hasil Lengkap Hari Kedua (17:00)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:39.592
|2
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:40.017
|3
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:40.359
|4
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:40.436
|5
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:40.544
|6
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:40.651
|7
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:40.702
|8
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:40.717
|9
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:40.928
|10
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:41.049
|11
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:41.143
|12
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:41.264
|13
|Augusto Fernandez
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:41.362
|14
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:41.514
|15
|Dominique Aegerter
|SUI
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:42.036
|16
|Tarran Mackenzie
|GBR
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:42.623
|17
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:42.644
|18
|Tommy Bridewell
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:43.389
|19
|Markus Reiterberger
|GER
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:43.453
|20
|Sylvain Guintoli
|FRA
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:43.503
|21
|Zaqhwan Zaidi
|MAS
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:45.816