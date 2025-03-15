Tes WorldSBK Portimao: Hasil Akhir Hari Kedua

Hasil akhir pada hari kedua dan terakhir tes WorldSBK Portimao pada pukul 17:00.

Toprak Razgatlioglu, 2025 Portimao WorldSBK (winter) Test. Credit: WorldSBK.
Toprak Razgatlioglu, 2025 Portimao WorldSBK (winter) Test. Credit: WorldSBK.

Hari kedua dan terakhir tes WorldSBK Portimao selesai dengan Toprak Razgatlioglu mencatatkan waktu tercepat.

Pembalap BMW itu menorehkan laptime 1 menit 39,592 detik, unggul 0,425 detik atas Nicolo Bulega dengan Alex Lowes terpaut 0,3 detik lebih jauh di posisi ketiga.

Itu adalah laptime yang luar biasa dari Toprak, yang bahkan mematahkan rekor World Superbike di Portimao milik Jonathan Rea dari tahun 2022.

Alvaro Bautista juga berada di lintasan pagi ini setelah tidak membalap pada hari pertama. Ia finis sebagai pembalap tercepat kedelapan.

Pembalap Honda BSB Tommy Bridewell juga berada di trek untuk tes pertamanya tahun 2025, mencatat waktu terbaiknya di pagi hari.

Waktu penuh pada akhir hari kedua ada di bawah ini.

Tes WorldSBK Portimao - Hasil Lengkap Hari Kedua (17:00)

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:39.592
2Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:40.017
3Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:40.359
4Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:40.436
5Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:40.544
6Danilo PetrucciITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:40.651
7Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:40.702
8Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:40.717
9Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:40.928
10Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:41.049
11Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:41.143
12Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:41.264
13Augusto FernandezESPPata Maxus YamahaYamaha R11:41.362
14Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:41.514
15Dominique AegerterSUIGYTR GRT YamahaYamaha R11:42.036
16Tarran MackenzieGBRPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:42.623
17Tetsuta NagashimaJPNTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:42.644
18Tommy BridewellGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:43.389
19Markus ReiterbergerGERROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:43.453
20Sylvain GuintoliFRAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:43.503
21Zaqhwan ZaidiMASPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:45.816
Tes WorldSBK Portimao: Laptime Hari Kedua
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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