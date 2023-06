Most Isle of Man TT wins: Complete list of every winner

Most wins in Isle of Man TT history Ranking Rider Wins 1 DUNLOP, Joey 26 2 DUNLOP, Michael 25 3 MCGUINNESS, John 23 4 MOLYNEUX, Dave 17 5 HUTCHINSON, Ian 16 6 BIRCHALL, Ben 14 6 BIRCHALL, Tom 14 6 HAILWOOD, Mike 14 9 HICKMAN, Peter 13 10 ANSTEY, Bruce 12 10 LOUGHER, Ian 12 12 HISLOP, Steve 11 12 MCCALLEN, Phillip 11 14 AGOSTINI, Giacomo 10 14 FISHER, Rob 10 14 WOODS, Stanley 10 17 BODDICE, Mick 9 17 JEFFERIES, David 9 17 SCHAUZU, Siegfried 9 20 LONG, Rick 8 20 MOODIE, Jim 8 20 MORTIMER, Chas 8 20 READ, Phil 8 20 SAYLE, Dan 8 20 WILLIAMS, Charlie 8 26 GRANT, Mick 7 26 KALAUCH, Wolfgang 7 26 RUTTER, Michael 7 26 RUTTER, Tony 7 30 BIRKS, Chas 6 30 DUKE, Geoff 6 30 GUTHRIE, Jimmy 6 30 REDMAN, Jim 6 30 SURTEES, John 6 30 UBBIALI, Carlo 6 36 BENNETT, Alec 5 36 CROWE, Nick 5 36 DUNLOP, Robert 5 36 REID, Brian 5 40 ENDERS, Klaus 4 40 FRITH, Freddie 4 40 HANDLEY, Wal 4 40 IRESON, Trevor 4 40 JOHANNSON, Benga 4 40 LEACH, Dave 4 40 PALMER, Chris 4 40 PICKRELL, Ray 4 40 PROVINI, Tarquinio 4 40 SCHNEIDER, Horst 4 40 SMITH, Barry 4 40 SMITH, Bill 4 40 TAYLOR, Jock 4 40 WILLIAMS, John G. 4 54 AMM, Ray 3 54 ARCHIBALD, Adrian 3 54 CROSBY, Graeme 3 54 DANIELL, Harold 3 54 DEUBEL, Max 3 54 ENGELHARDT, Ralf 3 54 FARQUHAR, Ryan 3 54 FARRANCE, Patrick 3 54 FOGARTY, Carl 3 54 GEORGE, Alex 3 54 HARRISON, Dean 3 54 HERRON, Tom 3 54 HOPE, Darren 3 54 HORNER, Emil 3 54 JACKSON, Alan 3 54 JEFFERIES, Tony 3 54 JOHNSON, Geoff 3 54 KLAFFENBOCK, Klaus 3 54 MCELNEA, Rob 3 54 MCINTYRE, Bob 3 54 MELLOR, Phil 3 54 MORRIS, Dave 3 54 POLLINGTON, Clive 3 54 SCHNEIDER, Walter 3 54 SIMPSON, Ian 3 54 STEINHAUSEN, Rolf 3 54 STRAUSS, Hans 3 54 TAVERI, Luigi 3 54 WOODLAND, Barry 3 83 ANDERSON, Fergus 2 83 ANDERSON, Hugh 2 83 BARRINGTON, Manliff 2 83 BELL, Artie 2 83 BELL, Geoff 2 83 BURTON, Lowry 2 83 CARRUTHERS, Kel 2 83 CODD, Bernard 2 83 COLLIER, Charlie 2 83 CORNBILL, Keith 2 83 COX, Mark 2 83 CULL, Steve 2 83 CUSHNAHAN, Pat 2 83 DAVIES, Howard 2 83 DIXON, Freddie 2 83 DODSON, Charlie 2 83 DONALD, Cameron 2 83 DUFFUS, Iain 2 83 ELLISON, Karl 2 83 FOSTER, Bob 2 83 GREASLEY, Dick 2 83 GRUNWALD, Manfred 2 83 HAHN, Hermann 2 83 HALLAM, Craig 2 83 HARRIS, Shaun 2 83 HARTLE, John 2 83 HILL, Peter 2 83 HILLEBRAND, Fritz 2 83 HOBSON, Mac 2 83 HOCKING, Gary 2 83 HOLDEN, John 2 83 HUBER, Josef 2 83 HUNT, Tim 2 83 HUTCHINSON, Boyd 2 83 IVY, Bill 2 83 JOHNSON, Gary 2 83 KING, Alistair 2 83 LAW, Con 2 83 LAYCOCK, Eddie 2 83 LINTIN, Ivan 2 83 LOMAS, Bill 2 83 MCGREGOR, Graeme 2 83 NATION, Trevor 2 83 PADGETT, Gary 2 83 PLATER, Steve 2 83 PORTER, Jock 2 83 ROCHE, Nick 2 83 SANDFORD, Cecil 2 83 SAVILLE, Dave 2 83 SHEARD, Thomas Mylchreest 2 83 TWEMLOW, Eddie 2 83 UPHILL, Malcolm 2 83 WELLS, Dave 2 83 WILLIAMS, Don 2 83 WILLIAMS, Eric 2 83 WINKLE, Andy 2 83 WYNN, Mike 2 140 ABBOTT, Steve 1 139 AMBROSINI, Dario 1 139 APPLEBEE, Frank A. 1 139 ARBER, Ivor 1 139 ARMSTRONG, Reg 1 139 ARTHUR, Kenny 1 139 ATKINSON, Stewart 1 139 AUERBACHER, Georg 1 139 AYLOTT, Mike 1 139 BALDWIN, Mark 1 139 BARBER, Rob 1 139 BASHALL, Harry 1 139 BELL, Ian 1 139 BIGGS, Phillip 1 139 BLISS, Eric 1 139 BRAUN, Dieter 1 139 BRIGGS, Eric 1 139 BROWN, Norman 1 139 BRYANS, Ralph 1 139 BUCHAN, Jimmy 1 139 BURGESS, Trevor 1 139 BURNETT, Roger 1 139 BURNS, Mick 1 139 CAMATHIAS, Florian 1 139 CANN, Maurice 1 139 CARPENTER, Neil 1 139 CARPENTER, Phil 1 139 CARTER, Phil 1 139 CLARK, Harold 1 139 COLEMAN, Rod 1 139 COLLIER, Harry 1 139 COLLINS, Stuart 1 139 CRABTREE, Syd 1 139 CROXFORD, Dave 1 139 DANIELS, Jack 1 139 DAVENPORT, Leo 1 139 DAVISON, Geoff 1 139 DE LA HAY, Tommy 1 139 DEGNER, Ernst 1 139 DENNY, Walter 1 139 DOUGLASS, George 1 139 DOW, Eddie 1 139 EVANS, Percy 1 139 FATH, Helmut 1 139 FINDLAY, Jack 1 139 FLAXMAN, John 1 139 FLETCHER, Frank 1 139 FOWLER, Rem 1 139 GIBBARD, John 1 139 GLEAVE, Sid 1 139 GODFREY, Oliver 1 139 GRAHAM, Les 1 139 GRAHAM, Stuart 1 139 HAAS, Werner 1 139 HALLAM, Dave 1 139 HANKS, Roy 1 139 HARDMAN, Colin 1 139 HARGREAVES, Bernard 1 139 HARRISON, Conrad 1 139 HASLAM, Ron 1 139 HAZLEHURST, Ronnie 1 139 HEATH, Chris 1 139 HERZIG, Alfred 1 139 HICKS, Freddie 1 139 HILLIER, James 1 139 HOLDEN, Robert 1 139 HOLLAUS, Rupert 1 139 HORSTMAN, K.J. 1 139 HORTON, Clive 1 139 HOUSELEY, Eric 1 139 IRELAND, Denis 1 139 ITOH, Mitsui 1 139 JACKSON, Brian 1 139 JEFFERIES, Nick 1 139 JEWELL, Doug 1 139 JOHNSTON, Lee 1 139 JOHNSTON, Paddy 1 139 KAVANAGH, Ken 1 139 KEELER, Bob 1 139 KELLY, T. Neil 1 139 KIDSON, John 1 139 KLUGE, Ewald 1 139 KNIGHT, Ray 1 139 LASHMAR, Dennis 1 139 LOCKWOOD, Monty 1 139 LONGMAN, Frank 1 139 LUTHRINGSHAUSER, Heinz 1 139 MARSHALL, Jack 1 139 MARTIN, Keith 1 139 MASON, Hugh 1 139 MCCANDLESS, Cromie 1 139 MCVEIGH, Bill 1 139 MEIER, Georg 1 139 MELLORS, Ted 1 139 MILLER, Mark 1 139 MINTER, Derek 1 139 MORRISON, Brian 1 139 NUTT, Les 1 139 O'DELL, George 1 139 OLIVER, Eric 1 139 OXLEY, Mat 1 139 PALMER, Phil 1 139 PARKER, Len 1 139 PARKINSON, Denis 1 139 PENNY, Graham 1 139 PHILLIP, Alex 1 139 POWELL, Derek 1 139 PULLIN, Cyril 1 139 PURSLOW, Brian 1 139 QUAYLE, Richard 1 139 REA, Johnny 1 139 REED, Harry 1 139 REEVES, Tim 1 139 RICHMOND, Brett 1 139 ROBB, Tommy 1 139 ROBINSON, John 1 139 ROGERS, Mike 1 139 ROLLASON, Nigel 1 139 ROPER, Dave 1 139 RUSSELL, Gordon 1 139 SCHEIDEGGER, Fritz 1 139 SHARPE, Martin 1 139 SIMMONDS, Dave 1 139 SIMPSON, Bill 1 139 SIMPSON, Jimmie 1 139 SMITH, Shaun 1 139 SMITH, Tyrell 1 139 TAFT, Cyril 1 139 TENNI, Omobono 1 139 TONKIN, Steve 1 139 TUCKER, George 1 139 TWEMLOW, Kenneth 1 139 VINCENT, Chris 1 139 VINICOMBE, Terry 1 139 WALKER, Graham 1 139 WHITEWAY, Frank 1 139 WIILIAMS, Donny 1 139 WILLIAMS, Cyril 1 139 WILLIAMS, Paul 1 139 WILLIAMS, Peter 1 139 WOHLGEMUTH, Alfred 1 139 WOOD, Tim 1 139 WOOD, Tommy 1 139 WOODS, Stan 1

The legendary Joey Dunlop's 26 wins remains the most-ever TT wins. He competed at the TT from 1976 until his death in 2000.

In 2023, his nephew Michael Dunlop became the second-most successful winner in TT history.

By winning four times in 2023, Dunlop has now totalled 25 wins - and knows the all-time record is within grasp next year.

John McGuinness' tally of 23 was overtaken this year, but the remains in third spot.

Peter Hickman also won four races in 2023, putting him ninth on the all-time list.

Sidecar specialists the Birchall brothers are joint-sixth most successful.