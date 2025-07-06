Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Inggris di Silverstone
Pembaruan klasemen F1 2025 untuk kategori pembalap dan konstruktor setelah Grand Prix Inggris di Silverstone.
Oscar Piastri masih memimpin klasemen F1 2025 meski keunggulannya dipangkas menjadi delapan poin setelah Grand Prix Inggris.
Klasemen F1 2025 - Grand Prix Inggris - Pembalap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Menang
|Poin
|1
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|5
|234
|2
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|4
|226
|3
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|2
|165
|4
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1
|147
|5
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|0
|119
|6
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|0
|103
|7
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|0
|63
|8
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|0
|46
|9
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|37
|10
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|23
|11
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|21
|12
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|20
|13
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|0
|19
|14
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|16
|15
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|0
|13
|16
|Liam Lawson
|NZL
|Oracle Red Bull Racing
|0
|12
|17
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|10
|18
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|6
|19
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|4
|20
|Jack Doohan
|AUS
|BWT Alpine F1 Team
|0
|0
|21
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|0
|0
Piastri kini hanya unggul delapan poin dari Norris di klasemen pembalap menyusul kemenangan pembalap Inggris itu di Silverstone. Norris mengklaim kemenangan setelah Piastri dihukum penalti waktu 10 detik karena pelanggaran di bawah Safety Car.
Mereka unggul tipis atas Max Verstappen di posisi ketiga, yang tertinggal 61 poin dari Norris. Tidak ada perubahan di delapan besar setelah balapan di GP Inggris.
George Russell tetap di posisi keempat di depan Charles Leclerc, Lewis Hamilton dan Kimi Antonelli.
Klasemen F1 2025 - Grand Prix Inggris - Konstruktor
|Pos
|Tim
|Menang
|Poin
|1
|McLaren F1 Team
|9
|460
|2
|Scuderia Ferrari HP
|0
|222
|3
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1
|210
|4
|Oracle Red Bull Racing
|2
|172
|5
|Atlassian Williams Racing
|0
|59
|6
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|41
|7
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|36
|8
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|36
|9
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|29
|10
|BWT Alpine F1 Team
|0
|19
McLaren terus memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen konstruktor F1, unggul 238 poin dari Ferrari.
Sauber naik ke posisi keenam klasemen konstruktor setelah Nico Hulkenberg meraih podium pertamanya.
Hulkenberg menahan tekanan dari Hamilton di sepertiga akhir balapan untuk finis di tiga besar. Ini adalah podium pertama Sauber sejak 2012.