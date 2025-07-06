Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Inggris di Silverstone

Pembaruan klasemen F1 2025 untuk kategori pembalap dan konstruktor setelah Grand Prix Inggris di Silverstone.

Oscar Piastri
Oscar Piastri

Oscar Piastri masih memimpin klasemen F1 2025 meski keunggulannya dipangkas menjadi delapan poin setelah Grand Prix Inggris.

Klasemen F1 2025 - Grand Prix Inggris - Pembalap

PosPembalapNATTimMenangPoin
1Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team5234
2Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team4226
3Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing2165
4George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1147
5Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP0119
6Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP0103
7Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team063
8Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing046
9Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber037
10Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team023
11Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team021
12Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team020
13Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team019
14Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team016
15Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing013
16Liam LawsonNZLOracle Red Bull Racing012
17Yuki TsunodaJPNVisa Cash App Racing Bulls F1 Team010
18Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team06
19Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber04
20Jack DoohanAUSBWT Alpine F1 Team00
21Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team00

Piastri kini hanya unggul delapan poin dari Norris di klasemen pembalap menyusul kemenangan pembalap Inggris itu di Silverstone. Norris mengklaim kemenangan setelah Piastri dihukum penalti waktu 10 detik karena pelanggaran di bawah Safety Car.

Mereka unggul tipis atas Max Verstappen di posisi ketiga, yang tertinggal 61 poin dari Norris. Tidak ada perubahan di delapan besar setelah balapan di GP Inggris.

George Russell tetap di posisi keempat di depan Charles Leclerc, Lewis Hamilton dan Kimi Antonelli.

Klasemen F1 2025 - Grand Prix Inggris - Konstruktor

PosTimMenangPoin
1McLaren F1 Team9460
2Scuderia Ferrari HP0222
3Mercedes AMG Petronas F1 Team1210
4Oracle Red Bull Racing2172
5Atlassian Williams Racing059
6Stake F1 Team Kick Sauber041
7Visa Cash App Racing Bulls F1 Team036
8Aston Martin Aramco F1 Team036
9MoneyGram Haas F1 Team029
10BWT Alpine F1 Team019

McLaren terus memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen konstruktor F1, unggul 238 poin dari Ferrari.

Sauber naik ke posisi keenam klasemen konstruktor setelah Nico Hulkenberg meraih podium pertamanya.

Hulkenberg menahan tekanan dari Hamilton di sepertiga akhir balapan untuk finis di tiga besar. Ini adalah podium pertama Sauber sejak 2012.

Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Inggris di Silverstone
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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