Hasil Free Practice 4 MotoGP Valencia dari Sirkuit Ricardo Tormo
Hasil Free Practice 4 MotoGP Valencia di Sirkuit Ricardo Tormo, putaran ke-20 dan terakhir kejuaraan dunia Grand Prix musim 2022.
Miguel Oliveira memimpin latihan terakhir untuk final musim MotoGP Valencia, di depan penantang gelar Fabio Quartararo.
Oliveira, yang melakoni balapan terakhirnya dengan KTM, unggul 0,234 detik dari Quartararo, yang saingan gelarnya dan pemimpin kejuaraan dunia Francesco Bagnaia berada di urutan kesebelas.
Pol Espargaro secara mengejutkan berada di urutan keempat, dengan rekan setimnya di Repsol Honda Marc Marquez turun di urutan ke-15 tetapi terpaut 0,669 detik dari Oliveira.
Raul Fernandez absen setelah dikirim untuk pemeriksaan medis lebih lanjut di rumah sakit setelah jatuh di FP3.
Rekan rookie Darryn Binder dan Remy Gardner lolos dari kecelakaan terpisah di FP4. Kualifikasi 1, bagi mereka yang berada di luar sepuluh besar setelah latihan bebas ketiga, sekarang akan dimulai.
|motogp valencia - ricardo tormo - hasil free practice 4
|Pos
|PEMBALAP
|Nat
|TIM (MOTOR)
|1
|Miguel Oliveira
|POR
|Red Bull KTM (RC16)
|2
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|3
|Jorge Martin
|SPA
|Pramac Ducati (GP22)
|4
|Pol Espargaro
|SPA
|Repsol Honda (RC213V)
|5
|Johann Zarco
|FRA
|Pramac Ducati (GP22)
|6
|Luca Marini
|ITA
|Mooney VR46 Ducati (GP22)
|7
|Jack Miller
|AUS
|Ducati Lenovo (GP22)
|8
|Joan Mir
|SPA
|Suzuki Ecstar (GSX-RR)
|9
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|10
|Maverick Viñales
|SPA
|Aprilia Factory (RS-GP)
|11
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP22)
|12
|Aleix Espargaro
|SPA
|Aprilia Factory (RS-GP)
|13
|Enea Bastianini
|ITA
|Gresini Ducati (GP21)
|14
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Mooney VR46 Ducati (GP21)*
|15
|Marc Marquez
|SPA
|Repsol Honda (RC213V)
|16
|Franco Morbidelli
|ITA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|17
|Cal Crutchlow
|GBR
|WithU RNF Yamaha (YZR-M1)
|18
|Alex Marquez
|SPA
|LCR Honda (RC213V)
|19
|Alex Rins
|SPA
|Suzuki Ecstar (GSX-RR)
|20
|Takaaki Nakagami
|JPN
|LCR Honda (RC213V)
|21
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Gresini Ducati (GP21)*
|22
|Remy Gardner
|AUS
|KTM Tech3 (RC16)*
|23
|Darryn Binder
|RSA
|WithU RNF Yamaha (YZR-M1)*
TABEL LENGKAP MENYUSUL
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Valencia:
Putaran terbaik:
Jorge Lorenzo SPA Yamaha 1m 29.401s (2016)
Lap balapan tercepat:
Francesco Bagnaia ITA Ducati 1m 31,042s (2022)