Hasil Free Practice 4 MotoGP Valencia dari Sirkuit Ricardo Tormo

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5 Nov 2022
Miguel

Hasil Free Practice 4 MotoGP Valencia di Sirkuit Ricardo Tormo, putaran ke-20 dan terakhir kejuaraan dunia Grand Prix musim 2022.

Miguel Oliveira memimpin latihan terakhir untuk final musim MotoGP Valencia, di depan penantang gelar Fabio Quartararo.

Oliveira, yang melakoni balapan terakhirnya dengan KTM, unggul 0,234 detik dari Quartararo, yang saingan gelarnya dan pemimpin kejuaraan dunia Francesco Bagnaia berada di urutan kesebelas.

Pol Espargaro secara mengejutkan berada di urutan keempat, dengan rekan setimnya di Repsol Honda Marc Marquez turun di urutan ke-15 tetapi terpaut 0,669 detik dari Oliveira.

Raul Fernandez absen setelah dikirim untuk pemeriksaan medis lebih lanjut di rumah sakit setelah jatuh di FP3.

Rekan rookie Darryn Binder dan Remy Gardner lolos dari kecelakaan terpisah di FP4. Kualifikasi 1, bagi mereka yang berada di luar sepuluh besar setelah latihan bebas ketiga, sekarang akan dimulai.

motogp valencia - ricardo tormo - hasil free practice 4
PosPEMBALAPNatTIM (MOTOR)
1Miguel OliveiraPORRed Bull KTM (RC16)
2Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)
3Jorge MartinSPAPramac Ducati (GP22)
4Pol EspargaroSPARepsol Honda (RC213V)
5Johann ZarcoFRAPramac Ducati (GP22)
6Luca MariniITAMooney VR46 Ducati (GP22)
7Jack MillerAUSDucati Lenovo (GP22)
8Joan MirSPASuzuki Ecstar (GSX-RR)
9Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)
10Maverick ViñalesSPAAprilia Factory (RS-GP)
11Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP22)
12Aleix EspargaroSPAAprilia Factory (RS-GP)
13Enea BastianiniITAGresini Ducati (GP21)
14Marco BezzecchiITAMooney VR46 Ducati (GP21)*
15Marc MarquezSPARepsol Honda (RC213V)
16Franco MorbidelliITAMonster Yamaha (YZR-M1)
17Cal CrutchlowGBRWithU RNF Yamaha (YZR-M1)
18Alex MarquezSPALCR Honda (RC213V)
19Alex RinsSPASuzuki Ecstar (GSX-RR)
20Takaaki NakagamiJPNLCR Honda (RC213V)
21Fabio Di GiannantonioITAGresini Ducati (GP21)*
22Remy GardnerAUSKTM Tech3 (RC16)*
23Darryn BinderRSAWithU RNF Yamaha (YZR-M1)*

TABEL LENGKAP MENYUSUL

* Rookie


Rekor resmi MotoGP Valencia:
Putaran terbaik:
Jorge Lorenzo SPA Yamaha 1m 29.401s (2016)
Lap balapan tercepat:
Francesco Bagnaia ITA Ducati 1m 31,042s (2022)

 