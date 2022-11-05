Hasil Kualifikasi Q1 MotoGP Valencia dari Sirkuit Ricardo Tormo
Hasil babak kualifikasi Q1 MotoGP Valencia dari Sirkuit Ricardo Tormo, putaran ke-20 dan terakhir kejuaraan balap motor Grand Prix musim 2022.
Maverick Vinales dan Alex Rins sekarang maju ke adu posisi pole Q2 terakhir tahun 2022, di mana mereka akan bergabung dengan sepuluh pembalap tercepat setelah latihan ketiga.
Yang lain akan mulai dalam urutan di atas dari 13 di grid dan seterusnya. Pol Espargaro dan kemudian Enea Bastianini jatuh selama sesi, keduanya di Tikungan 2.
|motogp valencia - ricardo tormo - hasil kualifikasi q1
|Pos
|PEMBALAP
|Nat
|TIM (MOTOR)
|1
|Maverick Viñales
|SPA
|Aprilia Factory (RS-GP)
|2
|Alex Rins
|SPA
|Suzuki Ecstar (GSX-RR)
|3
|Enea Bastianini
|ITA
|Gresini Ducati (GP21)
|4
|Miguel Oliveira
|POR
|Red Bull KTM (RC16)
|5
|Alex Marquez
|SPA
|LCR Honda (RC213V)
|6
|Franco Morbidelli
|ITA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|7
|Cal Crutchlow
|GBR
|WithU RNF Yamaha (YZR-M1)
|8
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Mooney VR46 Ducati (GP21)*
|9
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Gresini Ducati (GP21)*
|10
|Remy Gardner
|AUS
|KTM Tech3 (RC16)*
|11
|Takaaki Nakagami
|JPN
|LCR Honda (RC213V)
|12
|Pol Espargaro
|SPA
|Repsol Honda (RC213V)
|13
|Raul Fernandez
|SPA
|KTM Tech3 (RC16)*
|14
|Darryn Binder
|RSA
|WithU RNF Yamaha (YZR-M1)*
* Rookie