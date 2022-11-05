Hasil Kualifikasi Q1 MotoGP Valencia dari Sirkuit Ricardo Tormo

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5 Nov 2022
Maverick Vinales, MotoGP, Valencia MotoGP, 5 November

Hasil babak kualifikasi Q1 MotoGP Valencia dari Sirkuit Ricardo Tormo, putaran ke-20 dan terakhir kejuaraan balap motor Grand Prix musim 2022.

Maverick Vinales dan Alex Rins sekarang maju ke adu posisi pole Q2 terakhir tahun 2022, di mana mereka akan bergabung dengan sepuluh pembalap tercepat setelah latihan ketiga.

Yang lain akan mulai dalam urutan di atas dari 13 di grid dan seterusnya. Pol Espargaro dan kemudian Enea Bastianini jatuh selama sesi, keduanya di Tikungan 2.

motogp valencia - ricardo tormo - hasil kualifikasi q1
PosPEMBALAPNatTIM (MOTOR)
1Maverick ViñalesSPAAprilia Factory (RS-GP)
2Alex RinsSPASuzuki Ecstar (GSX-RR)
3Enea BastianiniITAGresini Ducati (GP21)
4Miguel OliveiraPORRed Bull KTM (RC16)
5Alex MarquezSPALCR Honda (RC213V)
6Franco MorbidelliITAMonster Yamaha (YZR-M1)
7Cal CrutchlowGBRWithU RNF Yamaha (YZR-M1)
8Marco BezzecchiITAMooney VR46 Ducati (GP21)*
9Fabio Di GiannantonioITAGresini Ducati (GP21)*
10Remy GardnerAUSKTM Tech3 (RC16)*
11Takaaki NakagamiJPNLCR Honda (RC213V)
12Pol EspargaroSPARepsol Honda (RC213V)
13Raul FernandezSPAKTM Tech3 (RC16)*
14Darryn BinderRSAWithU RNF Yamaha (YZR-M1)*

* Rookie

 