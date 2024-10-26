MotoGP Thailand: Hasil Free Practice 2 dari Buriram
Hasil Free Practice 2 untuk MotoGP Thailand di Sirkuit Buriram, putaran ke-18 (dari 20) di kejuaraan dunia 2024.
Marc Marquez tetap menjadi yang teratas dalam timesheets selama latihan terakhir untuk MotoGP Thailand 2024 di Buriram.
Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia dan Jorge Martin menyelesaikan empat besar Ducati dengan Pedro Acosta yang terbaik untuk KTM.
Karena tambahan panas dan tekanan pada ban, Buriram adalah salah satu tempat di mana Michelin memilih konstruksi bagian belakang yang lebih kaku.
Miguel Oliveira terus absen karena patah tulang pergelangan tangan kanannya di Mandalika dan digantikan di Trackhouse oleh pembalap penguji Aprilia Lorenzo Savadori.
Kualifikasi 1, untuk pebalap di luar sepuluh besar pada Jumat sore, kini akan dimulai.
MotoGP Thailand - Buriram - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Gresini Ducati (GP23)
|1'29.888s
|5/14
|331k
|2
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pramac Ducati (GP24)
|+0.171s
|13/15
|331k
|3
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP24)
|+0.234s
|5/15
|334k
|4
|Jorge Martin
|SPA
|Pramac Ducati (GP24)
|+0.293s
|6/16
|333k
|5
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)*
|+0.430s
|11/15
|331k
|6
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.481s
|11/13
|330k
|7
|Maverick Viñales
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP24)
|+0.554s
|10/13
|329k
|8
|Jack Miller
|AUS
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.564s
|10/14
|329k
|9
|Marco Bezzecchi
|ITA
|VR46 Ducati (GP23)
|+0.582s
|6/16
|330k
|10
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|VR46 Ducati (GP23)
|+0.592s
|7/12
|330k
|11
|Augusto Fernandez
|SPA
|Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)
|+0.610s
|4/13
|332k
|12
|Joan Mir
|SPA
|Repsol Honda (RC213V)
|+0.626s
|12/14
|330k
|13
|Alex Marquez
|SPA
|Gresini Ducati (GP23)
|+0.642s
|15/15
|331k
|14
|Enea Bastianini
|ITA
|Ducati Lenovo (GP24)
|+0.683s
|6/15
|333k
|15
|Aleix Espargaro
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP24)
|+0.785s
|12/12
|332k
|16
|Takaaki Nakagami
|JPN
|LCR Honda (RC213V)
|+0.791s
|4/15
|327k
|17
|Johann Zarco
|FRA
|LCR Honda (RC213V)
|+0.870s
|12/15
|329k
|18
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.894s
|7/16
|331k
|19
|Luca Marini
|ITA
|Repsol Honda (RC213V)
|+1.143s
|13/14
|327k
|20
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.322s
|11/15
|328k
|21
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP24)
|+1.346s
|9/12
|326k
|22
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP24)
|+1.954s
|12/13
|326k
* Pemula
Rekor Resmi MotoGP Buriram:
Lap terbaik: Marc Marquez 1m 29,165s (2024)
Putaran balapan tercepat: Marco Bezzecchi 1m 30,896s (2023)