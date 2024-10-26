MotoGP Thailand: Hasil Free Practice 2 dari Buriram

Hasil Free Practice 2 untuk MotoGP Thailand di Sirkuit Buriram, putaran ke-18 (dari 20) di kejuaraan dunia 2024.

Marc Marquez, 2024 Thai MotoGP
Marc Marquez, 2024 Thai MotoGP

Marc Marquez tetap menjadi yang teratas dalam timesheets selama latihan terakhir untuk MotoGP Thailand 2024 di Buriram.

Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia dan Jorge Martin menyelesaikan empat besar Ducati dengan Pedro Acosta yang terbaik untuk KTM.

Karena tambahan panas dan tekanan pada ban, Buriram adalah salah satu tempat di mana Michelin memilih konstruksi bagian belakang yang lebih kaku.

Miguel Oliveira terus absen karena patah tulang pergelangan tangan kanannya di Mandalika dan digantikan di Trackhouse oleh pembalap penguji Aprilia Lorenzo Savadori.

Kualifikasi 1, untuk pebalap di luar sepuluh besar pada Jumat sore, kini akan dimulai.

MotoGP Thailand - Buriram - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed
1Marc MarquezSPAGresini Ducati (GP23)1'29.888s5/14331k
2Franco MorbidelliITAPramac Ducati (GP24)+0.171s13/15331k
3Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP24)+0.234s5/15334k
4Jorge MartinSPAPramac Ducati (GP24)+0.293s6/16333k
5Pedro AcostaSPARed Bull GASGAS Tech3 (RC16)*+0.430s11/15331k
6Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.481s11/13330k
7Maverick ViñalesSPAAprilia Racing (RS-GP24)+0.554s10/13329k
8Jack MillerAUSRed Bull KTM (RC16)+0.564s10/14329k
9Marco BezzecchiITAVR46 Ducati (GP23)+0.582s6/16330k
10Fabio Di GiannantonioITAVR46 Ducati (GP23)+0.592s7/12330k
11Augusto FernandezSPARed Bull GASGAS Tech3 (RC16)+0.610s4/13332k
12Joan MirSPARepsol Honda (RC213V)+0.626s12/14330k
13Alex MarquezSPAGresini Ducati (GP23)+0.642s15/15331k
14Enea BastianiniITADucati Lenovo (GP24)+0.683s6/15333k
15Aleix EspargaroSPAAprilia Racing (RS-GP24)+0.785s12/12332k
16Takaaki NakagamiJPNLCR Honda (RC213V)+0.791s4/15327k
17Johann ZarcoFRALCR Honda (RC213V)+0.870s12/15329k
18Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.894s7/16331k
19Luca MariniITARepsol Honda (RC213V)+1.143s13/14327k
20Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.322s11/15328k
21Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP24)+1.346s9/12326k
22Lorenzo SavadoriITAAprilia Racing (RS-GP24)+1.954s12/13326k

* Pemula

Rekor Resmi MotoGP Buriram:

Lap terbaik: Marc Marquez 1m 29,165s (2024)

Putaran balapan tercepat: Marco Bezzecchi 1m 30,896s (2023)

 

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