Klasemen MotoGP 2024 setelah Sprint Race Malaysia di Sirkuit Sepang
Pembaruan klasemen MotoGP 2024 setelah balapan Sprint Malaysia hari Sabtu di Sepang, putaran ke-19 dari 20.
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Klasemen MotoGP 2024 - Sprint Race Malaysia
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Poin
|Selisih
|1
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Pramac Ducati (GP24)
|465
|2
|=
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP24)
|436
|(-29)
|3
|=
|Marc Marquez
|SPA
|Gresini Ducati (GP23)
|365
|(-100)
|4
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Ducati Lenovo (GP24)
|352
|(-113)
|5
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|206
|(-259)
|6
|=
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)*
|198
|(-267)
|7
|=
|Maverick Viñales
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP24)
|180
|(-285)
|8
|=
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|VR46 Ducati (GP23)
|165
|(-300)
|9
|=
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pramac Ducati (GP24)
|159
|(-306)
|10
|=
|Aleix Espargaro
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP24)
|143
|(-322)
|11
|^1
|Alex Marquez
|SPA
|Gresini Ducati (GP23)
|142
|(-323)
|12
|˅1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|VR46 Ducati (GP23)
|137
|(-328)
|13
|=
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|98
|(-367)
|14
|=
|Jack Miller
|AUS
|Red Bull KTM (RC16)
|84
|(-381)
|15
|=
|Miguel Oliveira
|POR
|Trackhouse Aprilia (RS-GP24)
|71
|(-394)
|16
|=
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP24)
|66
|(-399)
|17
|=
|Johann Zarco
|FRA
|LCR Honda (RC213V)
|48
|(-417)
|18
|=
|Takaaki Nakagami
|JPN
|LCR Honda (RC213V)
|31
|(-434)
|19
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|23
|(-442)
|20
|=
|Joan Mir
|SPA
|Repsol Honda (RC213V)
|21
|(-444)
|21
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)
|21
|(-444)
|22
|=
|Luca Marini
|ITA
|Repsol Honda (RC213V)
|13
|(-452)
|23
|=
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|12
|(-453)
|24
|=
|Daniel Pedrosa
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|7
|(-458)
|25
|=
|Stefan Bradl
|GER
|HRC Test Team (RC213V)
|2
|(-463)
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