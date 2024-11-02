Klasemen MotoGP 2024 setelah Sprint Race Malaysia di Sirkuit Sepang

Pembaruan klasemen MotoGP 2024 setelah balapan Sprint Malaysia hari Sabtu di Sepang, putaran ke-19 dari 20.

Jorge Martin, Francesco Bagnaia, 2024 Malaysian MotoGP
Jorge Martin, Francesco Bagnaia, 2024 Malaysian MotoGP

Klasemen MotoGP 2024 - Sprint Race Malaysia

Pos PembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1=Jorge MartinSPAPramac Ducati (GP24)465 
2=Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP24)436(-29)
3=Marc MarquezSPAGresini Ducati (GP23)365(-100)
4=Enea BastianiniITADucati Lenovo (GP24)352(-113)
5=Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)206(-259)
6=Pedro AcostaSPARed Bull GASGAS Tech3 (RC16)*198(-267)
7=Maverick ViñalesSPAAprilia Racing (RS-GP24)180(-285)
8=Fabio di GiannantonioITAVR46 Ducati (GP23)165(-300)
9=Franco MorbidelliITAPramac Ducati (GP24)159(-306)
10=Aleix EspargaroSPAAprilia Racing (RS-GP24)143(-322)
11^1Alex MarquezSPAGresini Ducati (GP23)142(-323)
12˅1Marco BezzecchiITAVR46 Ducati (GP23)137(-328)
13=Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)98(-367)
14=Jack MillerAUSRed Bull KTM (RC16)84(-381)
15=Miguel OliveiraPORTrackhouse Aprilia (RS-GP24)71(-394)
16=Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP24)66(-399)
17=Johann ZarcoFRALCR Honda (RC213V)48(-417)
18=Takaaki NakagamiJPNLCR Honda (RC213V)31(-434)
19=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)23(-442)
20=Joan MirSPARepsol Honda (RC213V)21(-444)
21=Augusto FernandezSPARed Bull GASGAS Tech3 (RC16)21(-444)
22=Luca MariniITARepsol Honda (RC213V)13(-452)
23=Pol EspargaroSPARed Bull KTM (RC16)12(-453)
24=Daniel PedrosaSPARed Bull KTM (RC16)7(-458)
25=Stefan BradlGERHRC Test Team (RC213V)2(-463)

Nama yang dicetak tebal = Pembalap yang masih dalam perebutan gelar matematika.
= Pembalap memiliki posisi kejuaraan yang sama seperti balapan sebelumnya.
= Pembalap memiliki posisi kejuaraan yang sama seperti balapan sebelumnya.
˅X Rider telah kehilangan X posisi kejuaraan.
* Pemula

Klasemen MotoGP 2024 setelah Sprint Race Malaysia di Sirkuit Sepang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joined Crash.net in 2021 as a journalist for Indonesian Edition, Derry is a very skillful and enthusiastic content writer.

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