WorldSBK Portimao: Hasil Kualifikasi Superpole dari Algarve

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30 Sep 2023
Jonathan Rea, Portuguese WorldSBK, 29 September

Hasil kualifikasi Superpole WorldSBK Portimao, putaran 11 World Superbike Championship 2023 di Sirkuit Algarve, Portugal.

Philipp Oettl menetapkan putaran tercepatnya akhir pekan di awal Superpole untuk menjadi yang tercepat di depan Toprak Razgatlioglu dan Alvaro Bautista.

Pembalap Jerman itu kemudian dilompati oleh kedua pabrikan Kawasaki saat Alex Lowes mengungguli Jonathan Rea.

Bautista kemudian naik ke posisi ketiga pada lap kedua, namun juara dunia itu tidak punya jawaban atas upaya menakjubkan Lowes.

Michael Van Der Mark menjadi pemimpin BMW saat mengakhiri tugas pembukaannya di tempat keempat.

Setelah memilih strategi yang benar-benar berbeda dengan pebalap lainnya, Rea menguasai sirkuit Portimao untuk dirinya sendiri saat ia keluar untuk satu putaran terbang.

Dan juara dunia enam kali itu memanfaatkannya sebaik mungkin dengan menempatkan dirinya di posisi terdepan sementara.

Ada kecelakaan di akhir balapan yang dialami Xavi Vierge dan Alex Lowes, sementara Bautista turun urutan setelah gagal meningkatkan performanya.

worldsbk portimao - hasil kualifikasi superpole
PospembalapNattimlaptime/gap
1Jonathan ReaGBRKawasaki Racing Team WorldSBK1:39.620s
2Alex LowesGBRKawasaki Racing Team WorldSBK+0.142s
3Andrea LocatelliITAPata Yamaha Prometeon WorldSBK+0.252s
4Toprak RazgatliogluTURPata Yamaha Prometeon WorldSBK+0.271s
5Alvaro BautistaSPAAruba.It Racing Ducati+0.353s
6Iker LecuonaSPATeam HRC WorldSBK+0.513s
7Michael Van Der MarkNEDROKIT BMW Motorrad WorldSBK Team+0.551s
8Danilo PetrucciITABarni Spark Racing Team+0.578s
9Remy GardnerAUSGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team+0.587s
10Philipp OettlGERGoEleven Ducati+0.642s
11Scott ReddingGBRROKIT BMW Motorrad WorldSBK Team+0.761s
12Garrett GerloffUSABonovo Action BMW+0.765s
13Michael Ruben RinaldiITAAruba.It Racing Ducati+0.765s
14Xavi ViergeSPATeam HRC WorldSBK+0.833s
15Axel BassaniITAMotocorsa Ducati+0.853s
16Loris BazFRABonovo Action BMW+0.974s
17Dominique AegerterSWIGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team+1.052s
18Bradley RayGBRMotoxracing Yamaha WorldSBK Team+1.527s
19Lorenzo BaldassarriITAGMT94 Yamaha+1.666s
20Tito RabatSPAPuccetti Kawasaki+2.134s
21Hafizh SyahrinMALPETRONAS MIE Racing HONDA Racing+2.275s
22Isaac VinalesSPATPR by Vinales Racing+2.501s
23Eric GranadoBRAPETRONAS MIE Racing HONDA Racing+2.678s
24Gabriele RuiuITABmax Racing BWM+2.934s
25Oliver KonigCZEOrelac Racing Kawasaki+4.015s
 

Rekor World Superbike Portimao

Fastest Lap - Jonathan Rea GBR Kawasaki Racing Team 1:39.610s

Pemenang Balapan 2022

Race 1 - Toprak Razgatlioglu TUR Pata Yamaha

Superpole Race - Toprak Razgatlioglu TUR Pata Yamaha

Race 2 - Alvaro Bautista SPA Aruba.it Ducati