WorldSBK Portimao: Hasil Kualifikasi Superpole dari Algarve
Hasil kualifikasi Superpole WorldSBK Portimao, putaran 11 World Superbike Championship 2023 di Sirkuit Algarve, Portugal.
Philipp Oettl menetapkan putaran tercepatnya akhir pekan di awal Superpole untuk menjadi yang tercepat di depan Toprak Razgatlioglu dan Alvaro Bautista.
Pembalap Jerman itu kemudian dilompati oleh kedua pabrikan Kawasaki saat Alex Lowes mengungguli Jonathan Rea.
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Bautista kemudian naik ke posisi ketiga pada lap kedua, namun juara dunia itu tidak punya jawaban atas upaya menakjubkan Lowes.
Michael Van Der Mark menjadi pemimpin BMW saat mengakhiri tugas pembukaannya di tempat keempat.
Setelah memilih strategi yang benar-benar berbeda dengan pebalap lainnya, Rea menguasai sirkuit Portimao untuk dirinya sendiri saat ia keluar untuk satu putaran terbang.
Dan juara dunia enam kali itu memanfaatkannya sebaik mungkin dengan menempatkan dirinya di posisi terdepan sementara.
Ada kecelakaan di akhir balapan yang dialami Xavi Vierge dan Alex Lowes, sementara Bautista turun urutan setelah gagal meningkatkan performanya.
|worldsbk portimao - hasil kualifikasi superpole
|Pos
|pembalap
|Nat
|tim
|laptime/gap
|1
|Jonathan Rea
|GBR
|Kawasaki Racing Team WorldSBK
|1:39.620s
|2
|Alex Lowes
|GBR
|Kawasaki Racing Team WorldSBK
|+0.142s
|3
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Yamaha Prometeon WorldSBK
|+0.252s
|4
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pata Yamaha Prometeon WorldSBK
|+0.271s
|5
|Alvaro Bautista
|SPA
|Aruba.It Racing Ducati
|+0.353s
|6
|Iker Lecuona
|SPA
|Team HRC WorldSBK
|+0.513s
|7
|Michael Van Der Mark
|NED
|ROKIT BMW Motorrad WorldSBK Team
|+0.551s
|8
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Racing Team
|+0.578s
|9
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
|+0.587s
|10
|Philipp Oettl
|GER
|GoEleven Ducati
|+0.642s
|11
|Scott Redding
|GBR
|ROKIT BMW Motorrad WorldSBK Team
|+0.761s
|12
|Garrett Gerloff
|USA
|Bonovo Action BMW
|+0.765s
|13
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Aruba.It Racing Ducati
|+0.765s
|14
|Xavi Vierge
|SPA
|Team HRC WorldSBK
|+0.833s
|15
|Axel Bassani
|ITA
|Motocorsa Ducati
|+0.853s
|16
|Loris Baz
|FRA
|Bonovo Action BMW
|+0.974s
|17
|Dominique Aegerter
|SWI
|GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
|+1.052s
|18
|Bradley Ray
|GBR
|Motoxracing Yamaha WorldSBK Team
|+1.527s
|19
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|GMT94 Yamaha
|+1.666s
|20
|Tito Rabat
|SPA
|Puccetti Kawasaki
|+2.134s
|21
|Hafizh Syahrin
|MAL
|PETRONAS MIE Racing HONDA Racing
|+2.275s
|22
|Isaac Vinales
|SPA
|TPR by Vinales Racing
|+2.501s
|23
|Eric Granado
|BRA
|PETRONAS MIE Racing HONDA Racing
|+2.678s
|24
|Gabriele Ruiu
|ITA
|Bmax Racing BWM
|+2.934s
|25
|Oliver Konig
|CZE
|Orelac Racing Kawasaki
|+4.015s
Rekor World Superbike Portimao
Fastest Lap - Jonathan Rea GBR Kawasaki Racing Team 1:39.610s
Pemenang Balapan 2022
Race 1 - Toprak Razgatlioglu TUR Pata Yamaha
Superpole Race - Toprak Razgatlioglu TUR Pata Yamaha
Race 2 - Alvaro Bautista SPA Aruba.it Ducati