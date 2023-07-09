Klasemen F1 2023 setelah Grand Prix Inggris

Avatar Derry Munikartono
9 Jul 2023
Sergio Perez (MEX) Red Bull Racing RB19. Formula 1 World Championship, Rd 11, British Grand Prix, Silverstone, England,

Pembaruan klasemen F1 2023 untuk kategori pembalap dan konstruktor setelah Grand Prix Inggris, putaran kesepuluh musim.

Max Verstappen semakin tidak tersentuh setelah kemenangan Grand Prix Inggris, yang kedelapan dari 10 balapan awal. Sudah memegang 255 poin, pembalap Belanda itu memegang keunggulan 99 poin dari rekan setimnya Sergio Perez (156) di klasemen F1 2023 kategori pembalap.

Perez justru lebih dekat ke Fernando Alonso (137) di posisi ketiga klasemen, dengan Lewis Hamilton (121) dan Carlos Sainz (82) melengkapi lima besar.

Klasemen F1 2023 Kategori Pembalap
Pos PembalapNat.TimMenangPoin
1Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing8255
2Sergio PerezMEXOracle Red Bull Racing2156
3Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco Cognizant Formula One Team0137
4Lewis HamiltonGBRMercedes AMG Petronas F1 Team0121
5Carlos SainzESPScuderia Ferrari083
6George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team082
7Charles LeclercMONScuderia Ferrari074
8Lance StrollCANAston Martin Aramco Cognizant Formula One Team044
9Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team042
10Esteban OconFRABWT Alpine F1 Team031
11Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team017
12Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team016
13Alex AlbonTHAWilliams Racing011
14Nico HulkenbergGERMoneyGram Haas F1 Team09
15Valtteri BottasFINAlfa Romeo F1 Team Stake05
16Zhou GuanyuCHNAlfa Romeo F1 Team Stake04
17Yuki TsunodaJPNScuderia AlphaTauri 02
18Kevin MagnussenDENMoneyGram Haas F1 Team02
19Logan SargeantUSAWilliams Racing00
20Nyck de VriesNEDScuderia AlphaTauri00

Sementara di kategori konstruktor, rekor tak terkalahkan Red Bull dari 10 balapan awal tidak diragukan lagi menempatkan skuat Milton Kenyes berlari sendirian menuju gelar konstruktor.

Dengan 411 poin, Red Bull unggul 208 poin dari Mercedes (203), yang membangun jarak 22 poin ke Aston Martin (181) setelah finis ketiga dan kelima.

Hasil finis 2-4 yang didapat McLaren (59) membuat mereka melompati Alpine (47) yang menelan double-DNF, sementara P7 yang didapat Williams membuat mereka naik ke P7 klasemen dengan 11 poin.

Klasemen F1 2023 Kategori Konstruktor
Pos TIMMENANGPOIN
1Oracle Red Bull Racing10411
2Mercedes AMG Petronas F1 Team0203
3Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team0181
4Scuderia Ferrari0157
5McLaren F1 Team059
6BWT Alpine F1 Team047
7Williams Racing011
8MoneyGram Haas F1 Team011
9Alfa Romeo F1 Team Stake09
10Scuderia AlphaTauri 02