Klasemen F1 2023 setelah Grand Prix Inggris
Pembaruan klasemen F1 2023 untuk kategori pembalap dan konstruktor setelah Grand Prix Inggris, putaran kesepuluh musim.
Max Verstappen semakin tidak tersentuh setelah kemenangan Grand Prix Inggris, yang kedelapan dari 10 balapan awal. Sudah memegang 255 poin, pembalap Belanda itu memegang keunggulan 99 poin dari rekan setimnya Sergio Perez (156) di klasemen F1 2023 kategori pembalap.
Perez justru lebih dekat ke Fernando Alonso (137) di posisi ketiga klasemen, dengan Lewis Hamilton (121) dan Carlos Sainz (82) melengkapi lima besar.
|Klasemen F1 2023 Kategori Pembalap
|Pos
|Pembalap
|Nat.
|Tim
|Menang
|Poin
|1
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|8
|255
|2
|Sergio Perez
|MEX
|Oracle Red Bull Racing
|2
|156
|3
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team
|0
|137
|4
|Lewis Hamilton
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|0
|121
|5
|Carlos Sainz
|ESP
|Scuderia Ferrari
|0
|83
|6
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|0
|82
|7
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari
|0
|74
|8
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team
|0
|44
|9
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|0
|42
|10
|Esteban Ocon
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|0
|31
|11
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|0
|17
|12
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|0
|16
|13
|Alex Albon
|THA
|Williams Racing
|0
|11
|14
|Nico Hulkenberg
|GER
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|9
|15
|Valtteri Bottas
|FIN
|Alfa Romeo F1 Team Stake
|0
|5
|16
|Zhou Guanyu
|CHN
|Alfa Romeo F1 Team Stake
|0
|4
|17
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Scuderia AlphaTauri
|0
|2
|18
|Kevin Magnussen
|DEN
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|2
|19
|Logan Sargeant
|USA
|Williams Racing
|0
|0
|20
|Nyck de Vries
|NED
|Scuderia AlphaTauri
|0
|0
Sementara di kategori konstruktor, rekor tak terkalahkan Red Bull dari 10 balapan awal tidak diragukan lagi menempatkan skuat Milton Kenyes berlari sendirian menuju gelar konstruktor.
Dengan 411 poin, Red Bull unggul 208 poin dari Mercedes (203), yang membangun jarak 22 poin ke Aston Martin (181) setelah finis ketiga dan kelima.
Hasil finis 2-4 yang didapat McLaren (59) membuat mereka melompati Alpine (47) yang menelan double-DNF, sementara P7 yang didapat Williams membuat mereka naik ke P7 klasemen dengan 11 poin.
|Klasemen F1 2023 Kategori Konstruktor
|Pos
|TIM
|MENANG
|POIN
|1
|Oracle Red Bull Racing
|10
|411
|2
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|0
|203
|3
|Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team
|0
|181
|4
|Scuderia Ferrari
|0
|157
|5
|McLaren F1 Team
|0
|59
|6
|BWT Alpine F1 Team
|0
|47
|7
|Williams Racing
|0
|11
|8
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|11
|9
|Alfa Romeo F1 Team Stake
|0
|9
|10
|Scuderia AlphaTauri
|0
|2