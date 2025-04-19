F1 GP Arab Saudi 2025: Verstappen Kalahkan Piastri untuk Pole
Hasil lengkap kualifikasi F1 GP Arab Saudi, putaran 4 kejuaraan dunia Formula 1 musim 2025.
Max Verstappen menghasilkan performa tanpa cela lainnya untuk meraih pole position untuk F1 GP Arab Saudi 2025.
Itu adalah sesi kualifikasi yang dramatis, di mana pemimpin klasemen Lando Norris alami kecelakaan pada awal Q3.
Norris kehilangan kendali atas mobil McLaren-nya selama rangkaian tikungan 4-5, yang membuatnya berada di posisi ke-10 di grid saat balapan.
Verstappen memanfaatkan kecelakaan Norris untuk meraih posisi pole keduanya tahun ini.
Pembalap Red Bull itu mencatatkan laptime 1 menit 27,294 detik, terpaut 0,010 detik dari Piastri di posisi kedua.
George Russell dari Mercedes melanjutkan start solidnya tahun ini, mengamankan posisi ketiga di grid.
Charles Leclerc akan memulai balapan dari posisi keempat di Ferrari terdepan, tepat di depan Kimi Antonelli.
Carlos Sainz mengalahkan Lewis Hamilton di posisi keenam, sementara Yuki Tsunoda mengamankan posisi kedelapan di Red Bull kedua.
Pierre Gasly kembali masuk dalam 10 besar di Alpine, menempatkannya di posisi kesembilan.
F1 GP Arab Saudi 2025 - Jeddah - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Q1
|Q2
|Q3
|1
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m27.778s
|1m27.529s
|1m27.294s
|2
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|1m27.901s
|1m27.545s
|1m27.304s
|3
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m28.282s
|1m27.599s
|1m27.407s
|4
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m28.552s
|1m27.866s
|1m27.670s
|5
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m28.128s
|1m27.798s
|1m27.866s
|6
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|1m28.354s
|1m28.024s
|1m28.164s
|7
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m28.372s
|1m28.102s
|1m28.201s
|8
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|1m28.226s
|1m27.990s
|1m28.204s
|9
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m28.421s
|1m28.025s
|1m28.367s
|10
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|1m27.805s
|1m27.481s
|No Time Set
|11
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|1m28.279s
|1m28.109s
|12
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m28.561s
|1m28.191s
|13
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m28.548s
|1m28.303s
|14
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m28.571s
|1m28.418s
|15
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m28.536s
|1m28.646s
|16
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m28.645s
|17
|Jack Doohan
|AUS
|BWT Alpine F1 Team
|1m28.739s
|18
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m28.782s
|19
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m29.092s
|20
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m29.465s