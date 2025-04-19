F1 GP Arab Saudi 2025: Verstappen Kalahkan Piastri untuk Pole

Hasil lengkap kualifikasi F1 GP Arab Saudi, putaran 4 kejuaraan dunia Formula 1 musim 2025.

Max Verstappen
Max Verstappen

Max Verstappen menghasilkan performa tanpa cela lainnya untuk meraih pole position untuk F1 GP Arab Saudi 2025.

Itu adalah sesi kualifikasi yang dramatis, di mana pemimpin klasemen Lando Norris alami kecelakaan pada awal Q3.

Norris kehilangan kendali atas mobil McLaren-nya selama rangkaian tikungan 4-5, yang membuatnya berada di posisi ke-10 di grid saat balapan.

Verstappen memanfaatkan kecelakaan Norris untuk meraih posisi pole keduanya tahun ini.

Pembalap Red Bull itu mencatatkan laptime 1  menit 27,294 detik, terpaut 0,010 detik dari Piastri di posisi kedua.

George Russell dari Mercedes melanjutkan start solidnya tahun ini, mengamankan posisi ketiga di grid.

Charles Leclerc akan memulai balapan dari posisi keempat di Ferrari terdepan, tepat di depan Kimi Antonelli.

Carlos Sainz mengalahkan Lewis Hamilton di posisi keenam, sementara Yuki Tsunoda mengamankan posisi kedelapan di Red Bull kedua.

Pierre Gasly kembali masuk dalam 10 besar di Alpine, menempatkannya di posisi kesembilan.

F1 GP Arab Saudi 2025 - Jeddah - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTimQ1Q2Q3
1Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m27.778s1m27.529s1m27.294s
2Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team1m27.901s1m27.545s1m27.304s
3George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m28.282s1m27.599s1m27.407s
4Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m28.552s1m27.866s1m27.670s
5Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m28.128s1m27.798s1m27.866s
6Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m28.354s1m28.024s1m28.164s
7Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m28.372s1m28.102s1m28.201s
8Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing1m28.226s1m27.990s1m28.204s
9Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m28.421s1m28.025s1m28.367s
10Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1m27.805s1m27.481sNo Time Set
11Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing1m28.279s1m28.109s 
12Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m28.561s1m28.191s 
13Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m28.548s1m28.303s 
14Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m28.571s1m28.418s 
15Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team1m28.536s1m28.646s 
16Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m28.645s  
17Jack DoohanAUSBWT Alpine F1 Team1m28.739s  
18Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m28.782s  
19Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team1m29.092s  
20Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber1m29.465s  
F1 GP Arab Saudi 2025: Verstappen Kalahkan Piastri untuk Pole
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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